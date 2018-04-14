"موديز" تمنح المملكة تصنيف A1 مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة (موديز) المتخصص بالتصنيف الائتماني في تقريرها الذي صدر أن تصنيفها الائتماني للمملكة على A1 مع نظرة مستقرة للعام الجاري 2018م، متوقعةً نمو الناتج الإجمالي السعودي 1.3% في 2018م، وهذا يعكس تحسن كبير في مضامين التقرير مقارنة بتقريرها السابق، ما يؤكد ثقة الوكالة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة في إطار رؤيتها الطموحة 2030، من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خاصةً برنامج التوازن المالي الذي سيعزز العودة إلى مستوى أعلى من التصنيف في المستقبل.

وكشف التقرير أن الصورة الائتمانية للمملكة تستند إلى الميزانية العامة للدولة مدعومة بالاحتياطيات الكبيرة للسيولة الخارجية. ولأن المملكة تعتبر ركيزة أساسية في المنطقة فهي تسيطر على المخاطر الجيوسياسية، وأن حملة مكافحة الفساد أو التغييرات القيادية وإعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تؤكد الدعم السياسي من قبل حكومة المملكة للبرامج والإصلاحات الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن وكالة (موديز) مؤسسة عالمية متخصص في المجال الائتماني، وقد تأسست العام 1909م، وهي تقوم ببحوث اقتصادية وتحليلات مالية لتقويم أداء الحكومات من حيث مركز المالي ووضعها الائتماني وارتباط ذلك ببرامجها الإصلاحية.