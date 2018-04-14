قمة الظهران .. ملفات تعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول العربية

أكد سفراء خادم الحرمين الشريفين لدى عدد من الدول العربية أهمية القمة العربية التاسعة والعشرين التي تستضيفها السعودية غدا في مدينة الظهران، مشددين على أنها تتضمن عددا من الملفات المهمة التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وقال الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن: "إن المملكة تحرص دائما على تعزيز التعاضد والتكاتف بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تمس حياة المواطن العربي أمنيا وسياسيا واجتماعيا".

وأوضح أن سياسة المملكة تعمل بشكل مستمر ومتواصل على تحصين العلاقات العربية من الاختراقات الخارجية، التي تهدف إلى شق الصف العربي، وبناء مشروعها التوسعي على حساب مصالح العرب وكرامتهم"، لافتا إلى أهمية القمة في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث بالمنطقة.

وأشار إلى أهمية القضايا المطروحة على أجندة القمة مثل محاربة الإرهاب، والأوضاع المأساوية في سورية، والتحديات السياسية والأمنية في العراق، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، منوها، في الوقت ذاته، بأهمية دعم الجامعة العربية للتحالف العربي بقيادة المملكة لدعم الشرعية في اليمن.

وشدد على أن المملكة بيت العرب الكبير، ويحتضن جميع القضايا العربية بما يفيد الشعوب العربية، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في الوطن العربي.

وفي السياق، قال الدكتور عبدالعزيز خوجة سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى المغرب، إن القادة العرب عندما يجتمعون في السعودية، فإنهم يلتقون بحكيم العرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتشاور معه والتباحث سويا حول القضايا العربية والاهتمامات التي تشغل بال الشعوب العربية.

وأضاف، في تصريح صحافي، أن القمة العربية ستتميز بالتقاء الزعماء والقادة العرب مما سيكون له عميق الأثر في تقوية التلاحم بين الشعوب والدول العربية، وفي تعزيز التضامن ووحدة الصف فيما بينها، مشيرا إلى أن الأمة العربية والإسلامية تجتاز ظروفا إقليمية ودولية أقل ما يقال عنها إنها ظروف في غاية الحساسية، نظرا لما تشهده المنطقة من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار.

وتوقع أن تسهم القرارات التي ستصدر عن القمة في سد الكثير من الثغرات الموجودة، وذلك لدحر أي محاولة من القوى المعادية للتسلل إلى الصفوف العربية.

وأوضح السفير خوجة أن القمة العربية تنعقد أيضا في وقت يواجه فيه العرب كثيرا من التحديات في المنطقة، خاصة من قبل إيران التي ما زالت تعبث وتمارس سياساتها العدوانية من خلال محاولاتها للتدخل في كل مكان، بإشاعة الإرهاب وبث الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار، مثلما هو حاصل في اليمن وسورية ولبنان والعراق.

و أكد أهمية الملفات في هذه القمة في تعزيز التعاون بين الدول العربية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وإيجاد السبل الكفيلة بتفعيل كل القرارات والتوصيات التي تتخذها، وذلك إدراكا من القادة العرب لأهمية التنسيق السياسي والتعاون العسكري بين الدول العربية في مواجهة الأطماع والتحديات المحدقة بالعالم العربي.

وفي السياق، أكد محمد العلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، أن القمة العربية التاسعة والعشرين التي تستضيفها المملكة تكتسب أهمية كبيرة في ظل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد التي تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات الأمة العربية وإنجازاتها وتقوية أواصر العمل المشترك بين دولها.

ونوه في تصريح صحافي بما قامت به المملكة من استعدادات لاستضافة هذه القمة المهمة وتهيئة الأجواء المناسبة والمريحة لإنجاحها، معربا عن ثقته بتوصل القمة إلى المزيد من النتائج التي تعزز العمل العربي المشترك وتدعم علاقات التعاون بين الدول العربية على جميع المستويات، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعوب العربية.

وشدد على أهمية القمة في مواجهة التحديات الراهنة ومنها مواجهة آفة الإرهاب وتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية مواجهة التحديات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

وحيا في ختام تصريحه مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه قادة وحكام الدول العربية الداعمة لزيادة تثبيت وتعزيز العمل والتضامن العربي المشترك، بما يصب في مصلحة شعوب الأمة العربية والإسلامية ويخدمها لما فيه الخير والنماء والتقدم والازدهار.

من جانبه، أكد الدكتور سامي الصالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، أن المملكة وفرت الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح القمة العربية التاسعة والعشرين التي تعكس وحدة الوطن العربي وتجانسه الفكري واللغوي والتاريخي والحضاري.

وأوضح السفير الصالح في تصريح صحافي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد تبذل الغالي والنفيس لتوفير المزيد من المناعة والحصانة للوطن العربي وتمكينه من أسباب القوة التي تؤهل العرب جميعا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وشدد على أن جميع المؤشرات تؤكد أن القمة العربية ستشكل قفزة نوعية ومرحلة جديدة في مسار العمل العربي المشترك، وأن الحضور العربي الكمي والنوعي في هذه القمة، دليل آخر على الرغبة العربية في بناء صرح عربي متكامل يقوم على الثقة والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، الذي من شأنه التأثير الإيجابي على مجريات الأحداث في الوطن العربي.

وأعرب عن استعداد المملكة الدائم لتقديم جميع أشكال الدعم إذا تعلق الأمر بأمن واستقرار ووحدة الدول العربية، مشيرا إلى أن المملكة أكدت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة على أهمية وضرورة اعتماد استراتيجية عربية لمواجهة التحديات التي تهدد أمن الدول العربية، ولا سيما ظاهرة الإرهاب.

وفي هذا الشأن أبرز السفير الصالح الدور الريادي للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، متفائلا بإمكانية أن تخرج القمة بقرارات حاسمة من شأنها رفع مستوى التضامن العربي وتوفير المزيد من الآليات التي تشجع العرب على تكثيف تعاونهم لتطويق الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها وقطع سبل تمويلها والتوجه نحو بناء اقتصاد عربي، يوفر كل أسباب التطور والازدهار والرفاهية للأمة العربية جمعاء في ظل التعاون والتضامن والإخاء، وهو ما تطمح المملكة لتحقيقه في هذه القمة العربية.

وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر إلى أن القمة العربية هي محطة جماعية أمام القادة العرب لترجمة آمال الشعوب العربية نحو مستقبل زاهر، قوامه الأمن والرخاء والاستقرار، مؤكدا أن المملكة ستضع كل إمكاناتها تحت تصرف الأشقاء العرب من أجل تجسيد كل ذلك والخروج من هذه القمة بعزيمة أقوى وبإرادة أصلب من أجل موقف عربي فاعل على الساحة الدولية.

بدوره، أكد علي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، أن القمة العربية الـــ29 التي تستضيفها المملكة تأتي استكمالا لجهود ومساعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - الحثيثة لتقوية الصف العربي.

وقال السفير علي بن حسن جعفر في تصريح له، إن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على اللحمة وحماية مكتسبات الأمة العربية والعمل على مجابهة التحديات، مبينا أن القمة سانحة أمام القادة العرب للتعبير عن آمال الشعوب العربية نحو الاستقرار والبناء والنهضة.

وكان وزراء خارجية الدول العربية أكدوا مجددا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأعاد الوزراء في مشروعات القرارات الصادرة البارحة الأولى في ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة العربية في دورتها الـ29 برئاسة المملكة، التأكيد على حق دولة فلسطين في السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.

كما جددوا في مشروعات القرارات التي رفعوها إلى القادة العرب في قمتهم التي ستعقد غدا الأحد، التأكيد على التمسك بالسلام بوصفه خيارا استراتيجيا وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بعناصرها كافة.

ورفض الوزراء وأدانوا مجددا قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.

وأكد الوزراء أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.

وأدانوا بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ودعا وزراء الخارجية العرب، الدول العربية كافة، للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

و‏أكد وزراء الخارجية العرب التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولمؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أرضه.

كما أكدوا حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبه اللبنانية والقسم اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.

وأكد الوزراء الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

كما أكدوا أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وفقا لما ورد في بيان "جنيف 1".

ورفض الوزراء العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين وأكدوا أنها تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.

وأدانوا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية العربية السعودية في ديسمبر 2015، واجتماع "الرياض 2" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

وأكد الوزراء مجددا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقوية نشاط الجماعات الارهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

ودعموا استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي اتخذت تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

‏وجدد الوزراء تأكيدهم المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

وشددوا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأدانوا التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وطالبوا إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان الوزراء توغل القوات التركية في الأراضي العراقية وطالبوا الحكومة التركية بسحب قوتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي.

وأدان وزراء الخارجية العرب كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي دول العالم كافة بما في ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب، مؤكدين أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب.

وأدانوا كل أشكال العملية الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي دول العالم كافة.

ونددوا بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.