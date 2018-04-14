أبو الغيط: المنظومة العربية تتعامل مع التدخلات الإيرانية بأعلى درجات اليقظة والانتباه

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تغريدة على الحساب الرسمي للقمة العربية التاسعة والعشرين في تويتر، إن المنظومة العربية تتعامل مع التدخلات الإيرانية بأعلى درجات اليقظة والانتباه
وأطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، البارحة الأولى، الحسابات الرسمية للدورة التاسعة والعشرين للقمة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب".
وتواكب الحسابات أعمال الدورة الـ29 للقمة التي تستضيفها السعودية في مدينة الظهران، عبر تغطية شاملة ومستمرة من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انطلق حساب القمة على موقع تويتر بتغريدات حول الاجتماع التحضيري لكبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية.
ويعمل على إدارة الحساب فريق مشترك من مركزي التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام والاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، وعلى مدار الساعة طوال مدة انعقاد القمة واجتماعاتها التحضيرية بين الرياض والظهران.
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