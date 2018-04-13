وزيرة ألمانية تحذر من قوة المنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية

حذرت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه اليوم الجمعة أثناء حديثها لقطاع صناعة السيارات في بلادها أن الصين يمكن أن تصبح منافسا رئيسيا عندما يتعلق الامر بالمركبات الكهربائية.

وقالت شولتزه في حدث أقامته شركة "جرينتك-اتلاس" للتكنولوجيا الخضراء في العاصمة الالمانية برلين: "إننا نرى أن الصين تثبت نفسها بشكل استراتيجي للغاية، وعلى سبيل المثال، تضطلع بدور ريادي في مختلف أنحاء العالم في تكنولوجيا التنقل الكهربائي".

وأضافت الوزيرة أن التشريع للحد من التلوث من السيارات يزداد صرامة في الكثير من الدول، مشيرة إلى أن "أي شخص يريد أن ينجح في السوق الصيني في المستقبل سيتعين أن يصنع سيارات نظيفة وملائمة للمناخ".

وتابعت الوزيرة أن التكنولوجيا الخضراء بإمكانها المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد، متوقعة أن القطاع يمكن أن يساهم بحوالي 19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2025 .

وتحظى الشركات الالمانية بشكل عام بحصة نسبتها 14 بالمئة في السوق العالمي للتكنولوجيا الخضراء والكفاءة في استخدام الموارد.

وأضافت الوزيرة أن إتاحة وسائل النقل العام في المدن بأسعار أرخص-أو حتى مجانا- هي فكرة تستحق الدراسة، إذا تم ذلك بطريقة "مرحلية" لتوفير بديل للركاب عن سياراتهم الخاصة.