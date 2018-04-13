"سيمنز" الألمانية تفوز بصفقة كبيرة من السكك الحديدية التركية بقيمة 340 مليون يورو

فازت شركة "سيمنز" الألمانية بصفقة كبيرة من السكك الحديدية التركية تتعلق بتوريد عشرة قطارات فائقة السرعة من طراز "فيلارو" بقيمة 340 مليون يورو.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية أن الصفقة تشمل صيانة وإصلاح وتنظيف القطارات على مدار ثلاثة أعوام.

وتسيّر السكك الحديدية التركية حاليا سبعة قطارات فائقة السرعة من طراز "فيلارو" بين العاصمة التركية أنقرة ومدينتي قونية وإسكي شهر.

ويسير هذا الطراز من القطارات أيضا في بريطانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وروسيا والصين.

يذكر أن شركة "سيمنز" وشركة "ألستوم" الفرنسية أعلنتا الشهر الماضي توقيع اتفاق لدمج أنشطة السكك الحديدية لدى الشركتين.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة سلطات مكافحة الاحتكار.

ويهدف هذا التحالف إلى مواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية العاملة في مجال السكك الحديدية والقطارات.