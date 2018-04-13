"إس أند أيه" تحسن النظرة المستقبلية للديون السيادية اليابانية

عدلت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد أند بورز" (إس أند بي) نظرتها المستقبلية للديون السيادية اليابانية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، في ظل زيادة قوة الاقتصاد الياباني بما يمهد الطريق أمام مرحلة من تحسن الأوضاع المالية.

يذكر أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعني إمكانية زيادة التصنيف الائتماني للدولة خلال الشهور الستة المقبلة.

في الوقت نفسه، أكدت الوكالة التصنيف الياباني الحالي عند مستوى "أيه موجب"، مضيفة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي سواء على الصعيد الفعلي أو على الصعيد الدفتري.

وأشارت "إس أند بي" إلى أن الأوضاع المالية للحكومة اليابانية مازالت تمثل قيدا مهما بالنسبة للجدارة الائتمانية.