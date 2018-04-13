بنك "ويلز فارجو" يواجه غرامة قدرها مليار دولار لتسوية مخالفات

قال بنك ويلز فارجو آند كو اليوم الجمعة إن هيئات تنظيمية في الولايات المتحدة عرضت عليه دفع غرامة قدرها مليار دولار لتسوية تحقيقات قائمة مرتبطة بمخالفات في التأمين على السيارات والإقراض العقاري.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن مكتب الحماية المالية للمستهلك ومكتب مراقب العملة يجهزان لغرامة تصل إلى مليار دولار عن مخالفات في أنشطة التأمين على السيارات والإقراض العقاري في ثالث أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول.

وقال البنك إنه قد يعدل نتائجه الفصلية لتعكس التسوية النهائية.

ويعاني ويلز فارجو من تكاليف وعقوبات كبيرة مرتبطة بفضيحة تتعلق بممارسات في المبيعات كشف النقاب عنها في 2016 وأدت إلى الإطاحة برئيسه التنفيذي السابق ومديرين كبار آخرين.

وفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أيضا قيودا على نمو البنك بأن منعه من زيادة ميزانيته العمومية عن مستوياتها لعام 2017 لحين إجراء تغييرات داخلية.

وقال ويلز فارجو إن القيود على نمو الميزانية العمومية ستخفض أرباحه السنوية بما يترواح بين 300 مليون إلى 400 مليون دولار هذا العام.