هيئة رقابية سنغافورية تقر إجراءات مؤقتة لإيقاف إندماج جراب وأوبر

أصدرت هيئة الرقابة على المنافسة في سنغافورة اليوم الجمعة، إجراءات مؤقتة رداً على إعلان مفاجئ في مارس بأن شركة جراب العملاقة لتطبيقات حجز سيارات الأجرة سوف تستحوذ على أنشطة شركة أوبر المنافسة في جنوب شرق آسيا.

وأشارت لجنة المنافسة والمستهلكين في سنغافورة، في بيان، إلى الحاجة إلى إبقاء السوق "مفتوحة وقابلة للتنافس" وسط مخاوف من أن يؤدي الاندماج إلى الإضرار بالمنافسة في البلاد.

وتشمل الإجراءات حظر وصول جراب إلى بيانات أوبر التشغيلية لتعزيز مكانتها في السوق، والإبقاء على أسعار ما قبل الصفقة والعمولة وضمان عدم خضوع السائقين الجدد، الذين ينضمون إلى منصة جراب لالتزامات العمل بشكل حصري.

وينص البيان أيضا على أنه يتعين على جراب وقف أي اتفاقات قائمة مع أساطيل سيارات الأجرة في البلاد، وهو ما يعني أن مشغلي سيارات الأجرة سيتعين عليهم تشغيل أسطولهم مع منافسين آخرين، مثل شركة جو-جيك الإندونيسية.

وأشارت هيئة الرقابة إلى "التنافس المحتدم" بين الشركتين و"حصتهما السوقية المشتركة الكبيرة" وغيرها كأسباب للتدابير المؤقتة.