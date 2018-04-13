"كونميبول" يطالب "فيفا" بزيادة منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارا من 2022

طالب اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بتقديم مشروع التوسع في كأس العالم لتشمل نهائيات البطولة 48 منتخبا اعتبارا من مونديال قطر 2022 بدلا من تطبيقه اعتبارا من مونديال 2026. وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إنها "فكرة مثيرة للغاية" وذلك بعد أن قدم له أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول المقترح خلال اجتماع الاتحاد القاري في بوينس آيرس. وكشف دومينجيز، عبر حساب الكونميبول بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" أن جميع الأعضاء العشرة في الكونميبول يؤيدون الفكرة.

وقال إنفانتينو في تصريحات للصحفيين إنه لا يرفض الفكرة ولكن يفترض في البداية دراسة جدواها، مشيرا إلى أن قرارا مثل ذلك لا يمكن اتخاذه من قبل رئيس الفيفا وحده أو الكونميبول. وكان الفيفا قد قرر في يناير 2017 التوسع في كاس العالم لتشهد نهائيات البطولة زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026. وأثار القرار انتقادات من أندية أوروبية بداعي أن التوسع سيسفر عن زيادة عدد المباريات الدولية إلى مستويات غير مقبولة. أما اقتراح تقديم موعد تطبيق القرار ليبدأ من نسخة 2022 فربما يتسبب في صعوبات تنظيمية لدى قطر حيث أن زيادة عدد المنتخبات يعني، زيادة مباريات البطولة من 64 مباراة إلى 80 مباراة. وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تقليص فترة إقامة البطولة إلى 28 يوما في مونديال قطر 2022 الذي تقرر أيضا أن يقام في نوفمبر وديسمبر لتفادي درجات الحرارة المرتفعة في الصيف.