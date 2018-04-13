القضاء الروسي يأمر بحجب تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة

أمرت محكمة في موسكو اليوم بحجب تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة في روسيا لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين. وحذرت هيئة التنظيم "روسكومنادزور" التي رفعت الشكوى الى المحكمة الخميس من ان القرار سيطبق فور صدور القرار. وعقدت الجلسة في غياب ممثلين عن تلغرام. وكانت "روسكومنادزور" اعلنت في بيان الاسبوع الماضي أنها قدمت شكوى أمام محكمة في موسكو تطالب "بالحدّ من استخدام" تلغرام وهو تطبيق التراسل المجاني الذي أسسه الروسي بافل دوروف والمعروف بمستوى السرية العالي الذي يتيحه. وامهلت السلطات الروسية في 20 مارس ادارة التطبيق 15 يوما لتقديم رموز تشفيرها.