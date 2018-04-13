وكالة الطاقة : أوبك "أتمت مهمتها" في خفض مخزونات النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن أوبك وحلفاءها أتموا على ما يبدو مهمتهم في خفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها المرغوبة بما يشير إلى أن الأسواق قد تواجه شحا كبيرا في المعروض إذا ظلت الإمدادات مقيدة. وقالت وكالة الطاقة التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية إن المخزونات العالمية في الدول المتقدمة قد تنخفض إلى متوسط 5 سنوات وهو مقياس تستخدمه أوبك كمعيار لنجاح تخفيضات الإنتاج، في مايو. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "ليس لنا أن نعلن باسم دول اتفاق فيينا أن المهمة تمت لكن إذا كانت توقعاتنا دقيقة، يبدو من المؤكد أن الأمر كذلك إلى حد كبير". وتخفض أوبك التي مقرها فيينا الإنتاج جنبا إلى جنب مع روسيا وحلفاء آخرين منذ يناير كانون الثاني لدعم أسعار النفط العالمية التي ارتفعت فوق 70 دولارا للبرميل هذا الشهر، مما قدم دعما جديدا لطفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي.