الفائض التجاري للصين مع أمريكا يقفز بأكثر من 19% في الربع الأول

ذكرت إدارة الجمارك في بكين اليوم الجمعة أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة قفز بنسبة 19.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 58.3 مليار دولار في الربع الأول. ونمت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.8% على أساس سنوي لتصل إلى 99.9 مليار دولار.

ونمت قيمة الواردات الأمريكية إلى الصين بشكل أبطأ نسبيا ، بمعدل 8.9% لتصل إلى 41.7 مليار دولار.

وكان الفائض التجاري المتزايد للصين مع الولايات المتحدة في صميم الخلافات التجارية في الأسابيع الأخيرة التي وقعت بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية على واردات صينية إلى الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار .

كما أعلنت بكين عن قائمة خاصة بها للتعريفات الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار ووعدت بمكافحة "الحمائية الأمريكية الأحادية بأي ثمن".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الثلاثاء الماضي إن الصين ترغب في توسيع وارداتها وتحقيق توازن تجاري دولي أفضل.