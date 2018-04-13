ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس وزراء مملكة إسبانيا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لدولة رئيس وزراء مملكة إسبانيا مريانو راخوي بري، فيما يلي نصها :

دولة السيد / مريانو راخوي بري، رئيس وزراء مملكة إسبانيا

تحية طيبة :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدّم لدولتكم بالغ الشكر والتقدير على ما وجدّته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

دوله رئيس الوزراء، لقد كان لمباحثاتنا كبير الأثر في تعميق العلاقات بين بلدينا، وتأكيد الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والتي تهدف لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم.

متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الإسباني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء