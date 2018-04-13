محيط .. الذهب

حافظ الهلال على لقبه بطلا للدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ 15 في تاريخه، إثر فوزه على الفتح 4/1 في الجولة الأخيرة، مبددا أحلام مطارده الأهلي "الذي كسب أحد بهدف"، بتعثره للانقضاض على الصدارة، ولا سيما أن الفارق بينهما نقطة واحدة فقط.

وبعد 26 جولة، استقرت المقاعد، حيث توج الهلال بطلا برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه الأهلي، النصر "44 نقطة"، الاتفاق "36 نقطة"، الفتح "36 نقطة"، الفيصلي "35 نقطة"، التعاون "34 نقطة"، الفيحاء "34 نقطة"، الاتحاد "33 نقطة"، الشباب "31 نقطة"، الباطن "31 نقطة"، القادسية "25 نقطة"، الرائد "24 نقطة"، وأحد "18 نقطة"، والأخيران سيلعبان ملحق الصعود والهبوط مع ثالث ورابع دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وأضفى الهلال اللون الذهبي على ملعبه "محيط الرعب"، الذي خاض عليه أولى مبارياته أمام العين الإماراتي في 13 شباط (فبراير) الماضي، متجاوزا كل الظروف التي مرت به بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا، ثم الإصابات، فإقالة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، حيث نجح ابن جلدته خوان براون في الإبقاء على اللقب داخل الخزانة الزرقاء.

وتقمص النجم السوري عمر خربين دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) (8 و14 و36)، فيما تكفل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي بتسجيل الهدف الرابع (40)، وأحرز جواو بيدرو هدف الشرف للفتح (88).

وتمسك الأهلي بأمل تعثر الهلال بعد أن كسب أحد بهدف سجله البرازيلي ليوناردو (39).

وكان النصر قد قلب تأخره بهدف أمام ضيفه القادسية إلى فوز 2/1 سجلهما فراس البريكان (67)، ومحمد فوزير (88)، وللقادسية البرازيلي جورجينو دي مورا (24).

وتلقى الاتحاد خسارة قاسية 3/1 أمام مضيفه الرائد سجلها إسماعيل بانجورا (51)، زياد الصحافي مدافع الاتحاد هدفا في مرماه (67)، والمصري محمود عبد الرازق (شيكابالا) (82)، بينما تكفل المصري كهربا بهدف الاتحاد (56).

واختتم الاتفاق مشواره رابعا بالفوز 3/2، سجل للأول محمد الكويكبي للاتفاق (33)، التونسي فخرالدين بن يوسف الهدف الثاني (63)، ونواف بوعمر الهدف الثالث (78)، وللآخر عبدالله الشمري (24)، وعبدالفتاح آدم (97).

ولعب الاتفاق ناقصا إثر طرد أسامة الخلف (53)، كما تعرض التعاون للنقص إثر طرد سيدريك أميسي (83). وتعادل الفيصلي مع الشباب 2/2، حيث سجل للأول لويس جوستافو (46، و51)، وللشباب علي مجرشي (30)، وخالد كعبي (48)، وتعادل الباطن مع ضيفه الفيحاء 1/1، حيث سجل للأخير فهد الجهني (19)، إلا أن الباطن عدل عبر داسيلفا من ضربة جزاء (63)، فيما طرد من الفيحاء اللاعب ضيف الله القرني (91).