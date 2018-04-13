استقالة المفرج .. مرفوضة

رفض تركي آل الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، استقالة فهد المفرج مدير الكرة في نادي الهلال من منصبه، حيث يعتزم التقدم بها خلال الأيام المقبلة، بعد أن توج فريقه بطلا للدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على الفتح 1/4. وبعد الإنجاز، قدم المفرج شكره للاعبين الذين كان لهم كلمة داخل الملعب طوال الموسم، ولإدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد، والأجهزة الفني والطبي والإداري، مشيرا إلى أن الموسم الرياضي كان صعبا إثر خسارة لقب دوري أبطال آسيا، ثم الخروج من كأس الملك، مضيفا "لم يتبق أمامنا سوى تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، الأمر الذي جعله صعبا، ولا سيما أن من يعمل في الهلال لا بد أن يتحمل الضغوط".