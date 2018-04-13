آل الشيخ .. يتفاعل ويتوج

فيما تفاعل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مع الأغاني التي صاحبت تتويج فريق الهلال لكرة القدم، بلقبه الـ 15 على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، بعد انتصار الأزرق في الجولة الختامية على الفتح 4/ 1، حرص رأس الهرم الرياضي، على رفع الكأس الذهبية متوسطا ياسر القحطاني قائد الهلال، ومحمد الشلهوب.

ودارت المواجهة الفاصلة التي توّج بها الهلال، نفسه تحت أنظار الكبار في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بداية آل الشيخ، "الذي حضر منذ منتصف الشوط الأول"، إلى جانب عادل عزت رئيس اتحاد القدم، مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الذي راقب مستويات اللاعبين الدوليين قبل المرحلة المقبلة من الإعداد الخاص بالمشاركة المنتظرة في مونديال روسيا 2018.

يشار إلى أن حضور عزت وآل معمر، جاء للمشاركة في مراسم تتويج الهلال بلقبه الـ15، في "محيط الرعب"، الذي كان شاهدا على زفة الأزرق بأول ألقابه في ملعبه الخاص الذي ضج بحضور جماهيري كبير.