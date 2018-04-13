خربين .. «هاتريك 3»

لم يستغرق المهاجم السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال لكرة القدم، أكثر من 36 دقيقة للإعلان عن تتويج فريقه بطلا للمرة الـ 15 على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن ضرب شباك الفتح ثلاث مرات "هاتريك"، قبل أن يكمل زميله المغربي أشرف بن شرقي الانتصار 4/ 1.

وارتفع خربين بأهدافه لسبعة في قائمة الهدافين متخلّفا عن التشيلي روني فرنانديز، لاعب الفيحاء، بخمسة أهداف، رغما عن أن ظروف الإصابة أبعدته عن المباريات.

ودوّن خربين الهاتريك الثالث في النسخة المنطوية من الدوري السعودي للمحترفين، بعد الهاتريك الأول للمصري مصطفى فتحي لاعب التعاون، والثاني الذي سجل باسم البرازيلي بيسمارك لاعب القادسية.