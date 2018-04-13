خربين .. «هاتريك 3»

لم يستغرق المهاجم السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال لكرة القدم، أكثر من 36 دقيقة للإعلان عن تتويج فريقه بطلا للمرة الـ 15 على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن ضرب شباك الفتح ثلاث مرات "هاتريك"، قبل أن يكمل زميله المغربي أشرف بن شرقي الانتصار 4/ 1.
وارتفع خربين بأهدافه لسبعة في قائمة الهدافين متخلّفا عن التشيلي روني فرنانديز، لاعب الفيحاء، بخمسة أهداف، رغما عن أن ظروف الإصابة أبعدته عن المباريات.
ودوّن خربين الهاتريك الثالث في النسخة المنطوية من الدوري السعودي للمحترفين، بعد الهاتريك الأول للمصري مصطفى فتحي لاعب التعاون، والثاني الذي سجل باسم البرازيلي بيسمارك لاعب القادسية.
الرياضة
- القمباز: لن نفحص إلا الدوليين وكأس الملك فقط
- رئيس النصر: فاوضنا ابن عمر قبل الأهلي
- النصر يبحث عن ضالته في المواليد
- فجر اليوم.. جروس يجيب
- كاسياس قد يرتدي قفاز النصر
- برونو لـ "الاقتصادية": لا أحب الهزيمة.. الهلال حرمني النوم
- رئيس النصر للاعبين: مدربكم له تاريخ
- بيليات على رادار النصر
- النصر يقترب من بوبكر وآلن باترك
- خليفة: مبولحي أوقف هزائم الاتفاق
أضف تعليق