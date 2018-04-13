الهلال ينتظر البطل الآخر

ينتظر فريق الهلال لكرة القدم، الفائز من المواجهة التي تجمع الاتحاد بنظيره الفيصلي في نهائي النسخة الحالية من كأس خادم الحرمين الشريفين، لمواجهته في كأس ولي العهد، بعد تتويج الأزرق بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الـ 15 في تاريخه عقب فوزه على الفتح 4/ 1 البارحة في الجولة الـ 26 والختامية من الدوري السعودي للمحترفين. وكان الفيصلي قد تأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كأس الملك على حساب الأهلي بعد تخطيه بهدف، فيما لحق به الاتحاد بعد الفوز على الباطن 6/ 2، حيث ينتظر الهلال البطل الآخر في الموسم الحالي لمواجهته مطلع الموسم المقبل.