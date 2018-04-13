آل الشيخ وبيتزي .. يتابعان

دارت المواجهة الفاصلة التي توّج فيها فريق الهلال لكرة القدم، نفسه باللقب الـ15 على مدار تاريخه في الدوري السعودي للمحترفين، تحت أنظار الكبار في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، خلال لقاء الأزرق مع ضيفه الفتح، في الجولة الختامية، بداية من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة "حضر منذ منتصف الشوط الأول"، إلى جانب عادل عزت رئيس اتحاد القدم، مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب الأرجنتيني أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الذي راقب مستويات اللاعبين الدوليين قبل المرحلة المقبلة من الإعداد الخاص بالمشاركة المنتظرة في مونديال روسيا 2018.

يشار إلى أن حضور عزت وآل معمر، جاء للمشاركة في مراسم تتويج الهلال بلقبه الـ15، في "محيط الرعب"، الذي كان شاهدا على زفة الأزرق بأول ألقابه في ملعبه الخاص الذي ضج بحضور جماهيري كبير.