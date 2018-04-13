تقرير دولي: نمو الإنتاج الأمريكي يدفع الأسواق للاهتمام بالعرض على حساب الطلب

ذكر معهد أكسفورد الدولي لدراسات الطاقة أنه من المرجح أن يكون الارتفاع في أسعار النفط خلال الفترة الماضية له علاقة بنمو الطلب وليس مجرد خفض العرض بالسوق عبر التخفيضات التي تنفذها دول "أوبك" والمستقلون.

وقال التقرير الدولي إن منظمة "أوبك" تسعى إلى صياغة استراتيجية طويلة المدى للمضي قدمًا في التعاون بين المنتجين، لافتا إلى أن هذا التوجه هو أكبر من مجرد استهداف مستوى معين من الأسعار. منوها إلى أن كثيرا من نجاح تلك الشراكة بين المنتجين يعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وعلى وتيرة نمو الطلب على الخام.

وأفاد التقرير بأن موضوع متغيرات مستوى الطلب هو أمر مهم بشكل لا يُستهان به، ويعد أكثر العوامل أهمية في السوق، وهو ما يقود بالفعل سعر النفط في النصف الأخير من العقد الحالي.

واعتبر التقرير أن الإعلام والتحليل النفطي أولى أهمية كبيرة لتطورات العرض، خاصة بعد ما سمي بطفرة وثورة نمو الصخر الأمريكي، التي تم مجابهتها عبر تخفيضات الإنتاج بقيادة "أوبك"، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد أن دراسة متغيرات الطلب أكثر أهمية للسوق، حيث إن التباطؤ في الطلب أو العكس بحدوث قوة غير المتوقعة يؤثران في وضع السوق على نحو أوسع من تطورات العرض.

وذكر التقرير أنه على الرغم من ذلك لا يمكن إنكار أن مستويات العرض المرتفعة من قبل الإنتاج الأمريكي كانت وما زالت هي المحرك الرئيس في انهيار أسعار النفط، مضيفا أن خام برنت خسر ما يقرب من 38 دولارا للبرميل بسبب موجات المد والجزر في الإنتاج الصخري الأمريكي، وأيضا بسبب ارتفاع إنتاج "أوبك" في فترات سابقة.

ومع ذلك لم يكن الأمر قاصرا على تأثير الإمدادات فقد تأثرت الأسعار أيضا بحالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي التي تسببت في خسارة بنحو 26 دولارًا للبرميل، بحسب التقرير.

إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، ديفيد ليديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن التوتر في الشرق الأوسط وتصاعد المخاوف من صدام عسكري بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الأزمة السورية كان السبب الرئيس وراء تسجيل النفط مستويات قياسية من الارتفاع التي فاقت في تأثيراتها أي عوامل أخرى من زيادة الإنتاج الأمريكي وارتفاع المخزونات.

وأضاف ليديسما أن الاجتماعات المقبلة للمنتجين سواء في جدة أو في فيينا ستواجه إشكاليات منها الانخفاضات الحادة في إنتاج فنزويلا، واقتراب إيران من عودة العقوبات الاقتصادية، وهو ما سيؤثر في إجمالي الإنتاج في "أوبك"، ويؤدي إلى ما يفوق التخفيضات المتفق عليها، ما يفرض معه احتمال إعادة النظر في اتفاق خفض الإنتاج للحفاظ على فاعلية تأثيره في سوق النفط.

ومن جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، أرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في "فيكتوريا بنك" في مولدوفا، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية تفوق التوقعات، ليس من مصلحة المنتجين أو المستهلكين على السواء، كما أن المنتجين التقليديين لا يستهدفون هذا الأمر، ولكن ما يمهم استقرار وتوازن السوق بشكل مستدام.

وأضاف فيفراس أن الارتفاعات الحادة في الأسعار سوف تؤثر سلبا في نمو الطلب دون شك، كما أنها تحفز على موجات كثيفة أخرى من إمدادات النفط الصخري الأمريكي، ما يضر بمصالح المنتجين التقليديين الذين قد يفقدون حصصا سوقية من جراء سعي الأمريكيين لملء الفراغ الذي تركته "أوبك" وشركاؤها جراء تقييد الإنتاج.

ومن ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري، أن الخفض الإنتاجي الذي تقوده "أوبك" ربما يتضاعف دون قصد في الفترة القادمة مع تجدد أزمات الإنتاج والتصدير في دول محورية وهي إيران وفنزويلا وليبيا ونيجيريا، معربا عن اعتقاده أن "أوبك" ستتمسك بالاتفاق لنهايته بنهاية العام الحالي مع تعديل الاتفاق في العام المقبل بما يتواءم مع المتغيرات الجديدة في السوق وفي أوضاع الدول المنتجة.

وأشار يانييف إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون جيدا فيما يخص العملية المرتقبة لطرح "أرامكو" السعودية في أسواق المال العالمية، كما أن الإنتاج السعودي قادر على تعويض كل الانخفاضات في إنتاج الدول الأعضاء في "أوبك"، وذلك إذا احتاجت السوق إلى ذلك، وبالتنسيق مع الشريك الرئيس وهو روسيا.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت أمس أسعار النفط من أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2014 بفعل وفرة الإمدادات، على الرغم من أن المخاوف من تصعيد عسكري في سورية والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تدعم الأسعار.

وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا عن آخر تسوية إلى 71.70 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 66.62 دولار للبرميل.

وبلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 عند 73.09 دولار و67.45 دولار للبرميل الأربعاء على الترتيب، بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روسيا من تحرك عسكري وشيك في سورية.