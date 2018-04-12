فاتورة واردات ألمانيا من النفط في يناير وفبراير ترتفع 17.9%

أظهرت بيانات من مكتب التجارة الخارجية الألماني (بافا) اليوم الخميس أن ألمانيا أنفقت 6.6 مليار يورو (8.1 مليار دولار) على وادرات النفط الخام في شهري يناير وفبراير، بزيادة قدرها 17.9 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، بينما تراجع حجم الواردات 0.1 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن روسيا ظلت أكبر مورد للخام إلى ألمانيا بحصة بلغت 37.9 في المئة من إجمالي الواردات، ارتفاعا من 37.2 بالمئة قبل عام.

وشكلت الإمدادات من بريطانيا والنرويج 23.4 بالمئة، ارتفاعا من 16.9 بالمئة في حين بلغت الإمدادات من أوبك 16.9 بالمئة.

وقال المكتب إن ألمانيا استوردت النفط من 23 دولة في يناير وفبراير.