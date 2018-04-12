باريس تقاضي شركة "إير بي إن بي" بسبب خرق مزعوم للقواعد

تعهدت سلطات مدينة باريس اليوم الخميس بمقاضاة موقعي "إير بي إن بي" و "فيمدو" على الانترنت لإيجار العقارات، وأشارت إلى أنهما لم يمتثلا للوائح المحلية.

يشار إلى أن 16 % فقط من الـ 60 ألف وحدة المعروضة للإيجار في باريس من خلال "إير بي إن بي" تحتوي على رقم تسجيل للإيجارات قصيرة الأجل، وهذه قاعدة إلزامية منذ ديسمبر، حسبما تشير المدينة.

وأوضحت المدينة أن ما لا يقل عن 20 ألف عقار سكني أصبحت غير متاحة في باريس في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب شغل السياح لها، مما زاد من الضغط على سوق الإسكان بالنسبة للسكان.

وأعربت "إير بي إن بي" عن خيبة أملها إزاء القرار، وأنه "سيؤذي العائلات المحلية التي تتيح للسياح البقاء في منازلهم".

وقالت شركة فيمدو، ومقرها برلين، إنها فوجئت بهذه الخطوة لأنها كانت على اتصال مع سلطات المدينة بشأن هذه القضية.

وقالت الشركة: "أوضحنا أننا سنطلب من المضيفين لدى شركتنا إدخال أرقام التسجيل، وهو ما يستغرق بعض الوقت بالطبع".