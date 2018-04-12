أمير الشرقية يوجه بمنح طلاب المدارس والجامعات إجازة الأحد القادم

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بمنح الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي في " الدمام والخبر والظهران" إجازة يوم الأحد القادم الذي يتزامن مع انعقاد وقائع أعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية، وذلك تسهيلاً لحركة وتنقل ضيوف القمة. كما وجه باتباع تعليمات مرور المنطقة حيال الطرق الرئيسية التي يسلكها ضيوف القمة والطرق البديلة للمواطنين والمقيمين في المنطقة لتسهيل الحركة المرورية . ودعا كافة الجهات في المنطقة الشرقية للتعاون والتكاتف وإنجاح الخطة التي أعدت لهذه الاستضافة ، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.