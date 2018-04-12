الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من توقعات أرباح إيجابية للشركات

صعدت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية بأكثر من 0.5 بالمئة عند الفتح اليوم الخميس بدعم من توقعات بأن خفض الضرائب الأمريكية سيعزز أرباح الشركات إضافة إلى انحسار طفيف للتوترات المتعلقة بالأزمة السورية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 171.64 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 24361.09 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.41 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 2656.6 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 44.13 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 7113.16 نقطة.