المساعدات الفرنسية للتنمية تتجاوز 10 مليارات يورو العام 2017

قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية الخميس حصيلة تتضمن زيادة 11% للعام 2017، يبلغ حجمها 10.4مليارات يورو خصصت لـ 752 مشروعا في أنحاء العالم.

وقال المدير العام للوكالة ريمي ريو في بيان، أن "العام 2017 تميز بنمو سريع وطموح لتمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية"، لاسيما منها تلك "المخصصة للمجتمع المدني والسلطات المحلية والقطاع الخاص في الجنوب، بزيادة 30%، الى حوالى خمسة مليارات يورو".

والتمويلات المخصصة للمؤسسات العامة في البلدان النامية واراضي فرنسا ما وراء البحار، بقيت مخصصة في المقام الاول لافريقيا التي استفادت في 2017 من 5.2 مليارات يورو، اي بزيادة 15% عن 2016.

واعلنت الوكالة ان "افريقيا تستأثر ب 50% من اجمالي مبلغ التزامات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في البلدان الأجنبية و80% من المجهود المالي للدولة".

وقد زاد مبلغ الهبات الذي غالبا ما تصفه المنظمات غير الحكومية بأنه ضعيف جدا، بنسبة 36% خلال سنة وبلغ 1.5 مليار يورو.

وفي الاجمال، خصص 20% من الالتزامات المالية للوكالة، لآسيا، و16% للشرق والشرق الاوسط، و14% لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

واستفادت اراضي فرنسا ما وراء البحار من 1.6مليار يورو، وهذا مستوى ثابت مقارنة مع 2016.

اما بالنسبة الى المشاريع المدعومة، فشددت الوكالة على مكافحة التغير المناخي وعواقبه الذي استفاد من اكثر من 4 مليارات يورو، منها مليار خصص للطاقات المتجددة في افريقيا.

في 2017، اتاحت المشاريع التي رافقتها الوكالة الفرنسية للتنمية، حصول 822 الف شخص على مياه الشفة، وتعليم 396 الف فتاة، كما اوضح البيان.

وتعهد الرئيس ايمانويل ماكرون زيادة المساعدة العامة لفرنسا بنسبة 0،55% من اجمالي الدخل القومي، بحلول 2022.

وفي الوقت الراهن، ما زالت المساعدة الفرنسية التي تشكل 0.43% من اجمالي الدخل القومي، اقل بكثير من الهدف الذي حددته الامم المتحدة ب 0.7%، وبلغته فقط خمسة بلدان هي الدنمارك ولوكسمبورغ والنروج وبريطانيا والسويد.