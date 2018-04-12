ملك إسبانيا يقيم مأدبة غداء تكريمًا لولي العهد

أقام الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا في العاصمة مدريد مأدبة غداء تكريمًا للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق بمناسبة زيارته الحالية لمملكة إسبانيا. وقبيل المأدبة صافح ولي العهد وجلالة الملك فيليبي، أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في البلدين.
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