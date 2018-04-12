باركليز يرفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 68 دولارا للبرميل في 2018 و2019

رفع باركليز اليوم الخميس توقعاته لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 68 من 62 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام الجاري وزاد توقعاته للسعر في 2018 و2019 بقيمة ثلاثة دولارات إلى 63 و60 دولارا على الترتيب.

وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، يتوقع باركليز متوسط سعر للبرميل عند 58 دولارا لعام 2018، و55 دولارا لعام 2019، حيث زاد أيضا تلك التوقعات بمقدار ثلاثة دولارات عن تقديراته السابقة.

وقال محللو باركليز في مذكرة "على الأمد القصير، ستواصل الأسعار الاستفادة من عاصفة مثالية من ركود الإنتاج، ومخاطر جيوسياسية، وشتاء أشد قسوة، وهو ما يستنفد مستوى مخزونات الخام ويجعل 'استعادة التوازن' قريبة المنال".

وبلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى لهما منذ أواخر 2014 عند 73.09 دولار و67.45 دولار للبرميل على الترتيب، لكن بنك باركليز يقول إن النصف الثاني من 2018 قد يشهد تصحيحا نزوليا بسبب عوامل متنوعة، بما في ذلك ارتفاع الإنتاج الأمريكي والانخفاض المرجح في تعطل الإمدادات من إيران وفنزويلا.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران مهلة تنتهي في 12 مايو أيار "لإصلاح العيوب المروعة" للاتفاق النووي المبرم في 2015 وإلا فإنه سيرفض تمديد رفع العقوبات عن إيران.

وقال باركليز "تجدر الإشارة إلى أنه في كلتا البلدين (إيران وفنزويلا) ، فإن سيناريو ينطوي على مصاعب كبيرة جرى وضعه في اعتبار التسعير بالفعل".