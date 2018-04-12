نمو صافي تدفقات "مان جروب" البريطانية لإدارة الثروات

أعلنت شركة "مان جروب" البريطانية لإدارة الثروات والاستثمار اليوم الاثنين ارتفاع قيمة الأموال التي تديرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7ر122 مليار دولار مقابل 1ر109 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من العام الماضي. ووصلت قيمة صافي التدفقات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8ر4 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى تحقيق أرباح قيمتها 2ر1 مليار دولار من التحركات الإيجابية لأسعار الصرف في ظل تراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني والين واليورو.

وتعتزم الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار، مع استمرار البحث عن فرص للقيام بصفقات استحواذ خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته قال "لوك إيليس" الرئيس التنفيذي للشركة إنه "بالنظر إلى الأمام نرى استمرار الاهتمام من العملاء، مع الوضع في الاعتبار الطابع المؤسسي لنشاطنا وهو ما يعني أن التدفقات قد تتفاوت من فصل إلى فصل خلال العام.