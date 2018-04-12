بدء صرف مستحقات "دائنين" معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات

شرعت الدائرة المشتركة بمحكمة التنفيذ بالخبر بصرف مستحقات الدائنين للديون الممتازة من الموظفين والعمالة الذين لهم حقوق على المنفذ ضدهما "معن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات" وذلك من حصيلة المزاد الأول الذي أقيم بالمنطقة الشرقية في الثامن عشر من مارس الماضي الموافق الأول من رجب 1439.

واستمر المزاد الاول لمدة 7 أيام تم خلالها بيع أكثر من 1142 سيارات وشاحنات وحافلات ومقطورات ورافعات ومعدات ثقيلة تشمل صهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي ومولدات ومحولات كهربائية مكائن وآليات متعددة "كرينات" لكل الأعمال الإنشائية معدات إنشائية مجموعة "شياول" متنوعة وحفارات ومجموعة رافعات شوكية إضافة لعديد من المعدات الثقيلة الأخرى بقيمة 50 مليون ريال وشهد اقبالا كبيرا تجاوز 13.8 ألف مشترك من أصحاب المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين والخليجيين وأصحاب معارض السيارات من مختلف مناطق المملكة وسيعقب المزاد الأول عدة مزادات لبيع الرخام والسيراميك والأثاث المكتبي والمنزلي والديكورات والمفروشات وسيقام مزاد بيع العقارات قبل نهاية شهر رمضان المقبل.

الجدير بالذكر أن تكتل إتقان الذي يضم مكتبي محاماة و 3 مكاتب محاسبة قانونية ووكيلي بيع يقوم بمهمة تتبع وحصر الأموال والأصول والمنقولات المفصح وغير المفصح عنها والمملوكة لكل من معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وتقييم أصول المدين وأمواله الثابتة والمنقولة لاستكمال كافة المتطلبات النظامية لوثائق ملكية الأموال واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لضمان جاهزيتها للبيع بما يحقق أعلى منفعة لجميع الأطراف (المدينين والدائنين) من خلال البيع بأعلى قيمة ممكنة وفي أقل مدة زمني بالإضافة للتحفظ على المنقولات المحجوزة في مواقعها بغرض تسويق وبيع الأموال المحجوزة من خلال إقامة المزادات وتولي كافة الإجراءات المحاسبية المتعلقة بإجراءات التنفيذ وحصيلته وإيداعها في حساب دائرة التنفيذ.