"فولكسفاجن" و"هينو موتورز" تعقدان شراكة للمركبات الكهربائية وذاتية القيادة

أعلنت شركة "فولكس فاجن للشاحنات والحافلات" ،التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية، وشركة "هينو موتورز" ،التابعة لمجموعة تويوتا اليابانية، أنهما اتفقتا اليوم الخميس على عقد شراكة لتطوير تكنولوجيات مثل السيارات الهجين والمتصلة بالانترنت والكهربائية ونظم القيادة الذاتية .

وذكرت الشركتان في بيان أنه ووفقا لاتفاق الشراكة ، سوف تظل كل منهما مستقلة . ولكنهما سوف تطوران بشكل مشترك تكنولوجيات مبتكرة .

وشكل مسؤولون تنفيذيون وممثلون إداريون من الشركتين مجلسا لمناقشة الأهداف طويلة المدى واستكشاف وتقييم التعاون في التكنولوجيات الحالية. كما يقيم هؤلاء الأعضاء أيضا المبادرات من أجل تكنولوجيات النقل المستقبلية .

وقالت الشركتان في بيان إنه عبر توحيد القوى في شراكة استراتيجية ، فإنهما "سوف تتمكنان من توسيع نشاطهما في العالم ، والوصول إلى مكانة متفوقة لمواجهة التحديات في القطاع".