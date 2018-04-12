غرامة مالية ضد رئيس نادي روما بسبب احتفاله في نافورة.. ويتعهد بأكثر من 200 ألف جنيه استرليني

تعرض جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي لغرامة مالية بعد قفزة في نافورة مياه عقب تأهل فريقه للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

ووافق بالوتا على دفع غرامة قدرها 450 يورو بعد قفزه في نافورة "بياتزا دي بوبولو" عقب فوز روما على ضيفه برشلونة 3 /صفر مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية.

وشاهد مجلس العاصمة روما الطريقة التي احتفل بها بالوتا وأمره بدفع الغرامة المالية.

وقدم بالوتا اعتذاره لعمدة روما فيرجينيا راجي، وتعهد بالتبرع بأكثر من 200 الف جنيه استرليني لتجديد النافورة.