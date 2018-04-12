نيكي الياباني يغلق منخفضا وسط مخاوف بشأن سوريا

انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس وسط مخاوف من تحرك عسكري أمريكي محتمل ضد سوريا حدت من إقبال المستثمرين على المخاطر، في حين أبقت تقارير نتائج الأعمال قطاع التجزئة في دائرة الضوء.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية منخفضا 0.1 بالمئة اليوم عند 21660.28 نقطة.

وبلغت الأسهم المرتفعة على المؤشر 57 سهما مقابل 159 سهما منخفضا.

ويتوخى المستثمرون الحذر بصفة عامة في الوقت الذي زادت فيه التوترات بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من تحرك عسكري وشيك في سوريا بسبب ما يشتبه أنه هجوم بالغاز السام.

وعلى الصعيد المحلي، كان قطاع التجزئة في بؤرة الاهتمام في تقارير نتائج الأعمال.

وتراجعت أسهم لوسون لإدارة المتاجر 4.9 بالمئة بعد أن توقعت الشركة انخفاضا بنسبة 8.8 بالمئة في أرباحها التشغيلية في عام حتى فبراير شباط 2019 مع استمرارها في الاستثمار في أنشطة جديدة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم أيون لإدارة متاجر السوبرماركت بما يزيد على أربعة بالمئة بعد أن حققت الشركة ربحا تشغيليا سنويا قياسيا وتوقعت المزيد من المكاسب.

وكان من بين الرابحين الآخرين أسهم شركات التعدين، التي قادها ارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، غير أن أسهم شركات الطيران انخفضت بفعل مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت أسهم شركة اليابان للتنقيب البترولي ثلاثة في المئة واليابان للحفر 5.2 بالمئة.

وانخفضت أسهم الخطوط الجوية اليابانية 1.2 بالمئة وإيه.إن.إيه هولدنجز 0.7 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة لينهي اليوم عند 1718.52 نقطة.