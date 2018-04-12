المجلس الوزاري الأوروبي يتبنى مساعدة مالية أوروبية لجورجيا بقيمة 45 مليون يورو

تبنى المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل اليوم قرارًا بتقديم ما يصل إلى 45 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية لجورجيا.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن المساعدة ستسمح بتغطية احتياجات التمويل في جورجيا، ودعم الاستقرار الاقتصادي وجدول أعمال الإصلاحات الهيكلية, مبيناً أن اقتصاد جورجيا يعد ضعيفًا بسبب العجز الكبير في الحساب الجاري وارتفاع الدين الخارجي ، في حين أن احتياطياتها الأجنبية أصبحت غير كافية.