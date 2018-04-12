السعودية وإسبانيا.. منعطف جديد لعلاقات عمرها أكثر من 60 عاما

تدخل العلاقات الثنائية بين السعودية وإسبانيا منعطفا جديدا خلال الزيارة التي بدأها البارحة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لإسبانيا.

وتربط السعودية وإسبانيا علاقات قوية ومتينة تعود إلى أكثر من ستين عاما بدأت عام 1957، ‌ويعمل قائدا البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك فيليب السادس على ترسيخها وشموليتها.

والعلاقات بين المملكة وإسبانيا ليست علاقات تقليدية أو مصالح مشتركة فحسب بل هي امتداد لتاريخ حضاري ضخم وليد إرث ثقافي وحضاري وتراث رائع في إبداعه وكريم في عطائه.

ومما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين الاتفاقيات القائمة بينهما حاليا ومنها اتفاقية في المجال الثقافي وقعت عام 1404هـ تشمل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات وتشجيع التعاون بين الجامعات. واتفاقية أخرى للتعاون في المجال الجوي وقعت عام 1408هـ.

وتبرز مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين التي تم توقيعها في مدينة الرياض في الثامن من شهر أبريل عام 2006 واحدة من أهم الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

ووقعت المذكرة بحضور الملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق حيث وقعها وزيرا خارجية البلدين.

كما جرى في المناسبة ذاتها توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة السعودية وإسبانيا وقعها عن الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وعن الجانب الإسباني وزير الصناعة والسياحة والتجارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية استثمار مواطني الدولتين في الدولة الأخرى من خلال توفير الأسس القانونية التي تساعد على زيادة النشاط الاستثماري مع منحهم المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية.

وهناك قاسم مشترك بين المملكة وإسبانيا تجاه السلام في المنطقة يؤكد تقارب وجهات النظر بين البلدين تجاه هذه المسألة عبّر عنه الأمير سعود الفيصل في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع ميجيل أنخل موراتينوس وزير الخارجية والتعاون الإسباني السابق على هامش زيارة الملك خوان كارلوس إلى السعودية في شهر أبريل 2006 حيث قال: "إن العلاقات بين بلدينا في هذا الصدد تنطلق من أرضية مشتركة فمدريد انطلقت منها عملية السلام في الشرق الأوسط، وأسفرت عن وضع أسس للسلام على مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية، والرياض انطلقت منها المبادرة العربية للسلام على مبدأ الانسحاب الكامل مقابل السلام الشامل.

وعلى الصعيد الاقتصادي تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار للاستثمار المشترك في البلدين.

وبلغ حجم الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا أكثر من 3.5 مليار دولار سنويا، وتعد السعودية ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط تصدر لها إسبانيا بمبلغ 770 مليون دولار سنويا. واشتملت حركة التبادل التجاري على منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والمنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعات الأنسجة والمعدات الطبية والجراحية والمصنوعات الخشبية وسلع ومنتجات أخرى.

وفي يونيو 2007، جرى الإعلان عن إنشاء صندوق البنى التحتية الإسباني - السعودي برأسمال قدره مليار دولار لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في السعودية.

وفي سبتمبر 2013، عقد مجلس الأعمال السعودي الإسباني الاجتماع المشترك الأول مع مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الإسباني "كمراس " حيث أشاد رئيس مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الإسباني خلال الاجتماع باهتمام وحرص الجانب السعودي بعقد مثل هذه اللقاءات، وقال: إن مجلس الأعمال السعودي - الإسباني يهدف إلى تركيز الاتصالات بين البلدين وتعزيز الأنشطة التجارية، كما حظينا بدعم قيادتي البلدين وهو ما يدعونا لتقديم كل ما يخدم مصلحة البلدين، عادا المملكة ركيزة استراتيجية لإسبانيا، ومتطلعا لمزيد من التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وفي الشهر نفسه، شهدت أعمال المجلس التباحث مع أصحاب الأعمال والشركات في إسبانيا بما فيها مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الإسباني "كمراس "، ومناقشة الفرص الاستثمارية مع الجانب الإسباني الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المملكة، مؤكدين أهمية تبادل اللقاءات بين الجانبين واكتشاف المجالات والفرص المتاحة.

ووفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا بلغ خلال عام 2011م ما مجموعه 33.4 مليار ريال وجاءت إسبانيا في المرتبة 11 في قائمة التبادل التجاري السعودي مع الدول الأخرى.

وتعد إسبانيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، لأن هناك ما يقارب 33 مشروعا مشتركا حاليا بين البلدين، بينها 13 مشروعا صناعيا، و20 مشروعا متنوعا، تبلغ خلالها نسبة إسبانيا في المشاريع الصناعية 32 في المائة، ونسبة المملكة 43 في المائة، و25 في المائة لمستثمرين من دول أخرى، كما تبلغ نسبة الإسبان في المشاريع غير الصناعية 29 في المائة، و52 في المائة للسعوديين، و19 في المائة لمستثمرين من دول أخرى.

وفي يناير 2014، قام وفد من مجلس الأعمال السعودي - الإسباني بمجلس الغرف السعودية بزيارة للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة التقى خلالها بالدكتور محمد فرج الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة بهدف التعريف بمزايا التعامل التجاري والاستثماري بين المملكة وإسبانيا، وسبل تنشيط التبادلات التجارية والتعريف بمجالات التعاون، وبناء الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين في المجالات المختلفة، والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إسبانيا.

وفي فبراير 2014، نظم مجلس الغرف السعودية لقاء لقطاعي الأعمال السعودي والإسباني بحضور وزير الدولة الإسباني للتجارة والوفد المرافق له، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي - الإسباني والسفير الإسباني لدى المملكة تم فيه بحث استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإسباني من الدعم الحكومي الكبير لتعزيز شراكتهما في المجالات التجارية والاستثمارية، ونتيجة لذلك تضاعف حجم التبادل التجاري ما بين عام 2006 وعام 2013 للضعف تقريبا ليبلغ نحو 34 مليار ريال. وتعد المملكة الشريك التجاري الثالث لإسبانيا وتحتل المملكة المرتبة الـ12 بين الدول المصدرة لإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وعبر الوفد عن استعداد إسبانيا للمشاركة في أعمال التنمية خاصة أن الشركات الإسبانية تصنف من الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء والدفاع وتقنية المعلومات وتحلية المياه والتجارة والصناعة والبني التحتية للمستشفيات والطاقة المتجددة والخدمات العامة وغيرها، وطرح الوفد ما تزخر به إسبانيا من امتيازات محفزة للاستثمار ابتداء من الاستقرار وارتفاع معدلات التنمية وتحسن حركة الاقتصاد وتوافر عديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، حيث تلقت إسبانيا في ذلك العام 1110 استثمارات خارجية من دول أجنبية ما يعزز مكانتها كبلد جاذب للاستثمار.

وقد نمت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وتطورت من خلال المشروعات العملاقة بين البلدين والمتمثلة في وجود أكثر من 400 شركة إسبانية تعمل في المملكة، تقدم الخدمات في مجال التقنية وسكك الحديد في العاصمة الرياض وفي العاصمة المقدسة، و يزور إسبانيا سنويا نحو 62 مليون سائح من مختلف دول العالم، ومنح السياح السعوديون عام 1435هـ أكثر من 18 ألف تأشيرة.