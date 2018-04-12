270.2 مليار ريـال قيمة التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا في 10 سنوات

تعد مملكة إسبانيا رابع أهم شريك تجاري مع السعودية من بين دول الاتحاد الأوروبي في آخر 10 سنوات، إذ بلغ التبادل التجاري بين الدولتين 270.16 مليار ريال من عام 2007 حتى نهاية 2016.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ الميزان التجاري بين الدولتين في السنوات العشر الماضية نحو 135.61 مليار ريال لصالح السعودية، حيث صدرت بضائع قيمتها 202.88 مليار ريال، واستقبلت واردات من إسبانيا بقيمة 67.28 مليار ريال.

ويشكل التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا نحو 10.6 في المائة من التبادل التجاري بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في 10 سنوات البالغ نحو 2.54 تريليون ريال.

كما تأتي إسبانيا في المركز الرابع من بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث صادرات المملكة، حيث تشكل صادرات المملكة لها نحو 17 في المائة من قيمة صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي.

أما على صعيد الواردات، فقد شكلت واردات السعودية منها نحو 5 في المائة من واردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي في 10 سنوات، وبلغت قيمة واردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.34 تريليون ريال، وتعد خامس دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي تصديرا للسعودية.

ووفقا لآخر بيانات لدى الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وإسبانيا خلال عام 2016 نحو 20.86 مليار ريال، إذ بلغت قيمة صادرات السعودية لإسبانيا نحو 11.08 مليار ريال في حين بلغت قيمة الواردات نحو 9.79 مليار ريال.

وفي عام 2015 بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدولتين نحو 23.21 مليار ريال، إذ بلغت صادرات السعودية لإسبانيا نحو 13.53 مليار ريال، والواردات نحو 9.59 مليار ريال.

ومن أهم خمس سلع صدرتها السعودية لإسبانيا في عام 2016، جاءت في المقدمة "المنتجات المعدينة" بقيمة 8.95 مليار ريال، تلتها "منتجات كيماوية عضوية" بقيمة 886 مليون ريال، ثم "اللدائن ومصنوعاتها" بقيمة 849 مليون ريال، و "الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 90 مليون ريال، ثم "الأسماك والقشريات" بقيمة 9 ملايين ريال.

وأهم خمس سلع استوردتها السعودية من إسبانيا "السيارات وأجزاؤها" بقيمة 1.03 مليار ريال، تلتها "آلات وأدوات آلية وأجزاؤها" بقيمة مليار ريال، ثم "قاطرات السكك الحديدية" بقيمة 761 مليون ريال، و"أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها" بقيمة 666 مليون ريال، و "مصنوعات من حديد أو صلب وفولاذ" بقيمة 550 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية