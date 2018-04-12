6 مليارات ريال إجمالي تمويلات «بنك التنمية» لـ 50 ألف مشروع

قالت نور العبدالكريم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بنك التنمية الاجتماعية، إن البنك مول نحو 50 ألف مشروع بقيمة ستة مليارات ريال خلال السنوات الماضية، مؤكدة أهمية التوعية بأهمية العمل الحر والإدارة المالية والادخار للشباب. وأضافت على هامش مشاركتها في منتدى "تعليم 2018" في الرياض، أمس، أن البنك ضخ 300 مليون ريال في محفظة المشاريع التعليمية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هذا التمويل أسهم في توفير 3000 فرصة وظيفية كمشاريع تعليمية بالذات في التعليم المبكر.
وقالت "تأتي مشاركة البنك في المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم ضمن الشراكة الاستراتيجية لوزارة التعليم، وانعكاس لدور البنك كبوابة للتمكين الاقتصادي والتنموي لرائدات ورواد الأعمال، ولدينا مركز "دلني" للأعمال وهو ذراع لتقديم الخدمات غير المالية في البنك مثل بناء الكفاءات والقدرات والتدريب والإرشادات والاستشارات".
وأشارت إلى أن البنك يقدم الخدمات "اللوجستية" والمساندة التي تدور حول العملية التعليمية، وتحظى بدعم مطوري التطبيقات وخدمات التوصيل والأمور الاستشارية للمجتمع التعليمي، منوهة بأنهم يعملون بشكل مستمر على تطوير منتجاته التمويلية التي تستهدف مختلف الشرائح والمسارات مثل المشاريع الناشئة، ومسار الاختراع، مسار التميز، ومسار الخريجين وكذلك الأسر المنتجة.
وبينت أن "البنك يقدم حزما من الخدمات والبرامج غير المالية سواءً عن طريق أذرع البنك أو من خلال شراكات محلية ودولية، تهدف إلى بناء وتطوير مهارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنفاذهم للأسواق، وتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل مشاريعهم للعملاء، بناءً على أفضل الممارسات الدولية وبمواءمة محلية نوعية للفئات المستهدفة".
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