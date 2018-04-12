«الجمارك» لـ "الاقتصادية": عقوبات مزدوجة لمهربي بضائع السلع الانتقائية

أحالت الهيئة العامة للجمارك مهربين للتبغ ومشتقاته إلى هيئة الزكاة والدخل لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، بعد تطبيق عقوبة التهريب عبر المنافذ بحقهم.

وقال عيسى العيسى؛ مستشار محافظ الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن هناك عقوبة مزدوجة بحق المهربين بين الجهتين (الجمارك والزكاة)، لافتا إلى أن هناك تفاهم بينهما بشأن مهربي السلع كالتبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية باعتبارها سلعا خاضعة لضريبة القيمة الانتقائية لمحاسبتهم.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبط 4794 مخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المائة يوم الأولى أي منذ مطلع شهر يناير الماضي.

وأشارت الهيئة في بيان لها أمس إلى أن 21 في المائة من إجمالي المخالفات كانت في منطقة مكة المكرمة، و18 في المائة منها سجلت في منطقة الرياض، في حين بلغت نسبة المخالفات 11 في في المنطقة الشرقية، وتوزعت النسبة المتبقية البالغة 50 في المائة من مخالفات ضريبة القيمة المضافة على باقي مناطق المملكة.

وأوضح حمود الحربي؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الفرق الميدانية التابعة للهيئة قامت منذ بدء تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018 بـ 12578 زيارة في مختلف مناطق المملكة، شملت المراكز التجارية، المستشفيات، الصيدليات، ومحال الذهب، محال الأجهزة الإلكترونية، وغيرها.

وقال الحربي، "تسعى الهيئة من خلال تلك الجولات الميدانية إلى ضمان التطبيق الصحيح والسلس لإجراءات ضريبة القيمة المضافة، مما يكفل خفض المخالفات التي حررتها الهيئة بناء على بلاغات واردة من المستهلكين، ومن خلال زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت".

وأضاف، أن "الهيئة تقوم خلال الحملات الميدانية أيضاً بتوعية المنشآت حول أهمية تطبيق ضريبة القيمة ومتابعة كيفية تطبيقها. وبعد مرور 100 يوم على تطبيق الضريبة نؤكد أننا لمسنا في الهيئة تجاوباً والتزاماً من المنشآت بالامتثال لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، فمعظم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة أبدت جاهزية عالية لضمان تطبيق سلس للضريبة، معتمدة على عدد من الإجراءات، منها تدريب موظفيها، والعمل على مواءمة أنظمتها المحاسبية وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، إضافة إلى تفعيل أنظمة إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارات المحددة".

وتمثلت غالبية المخالفات التي رصدتها الهيئة في عدم التسجيل في نظام الضريبة، وعدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة، وعدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، وتحصيل ضريبة بنسبة تزيد على 5 في المائة، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى استخدام تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالهواتف الذكية، حيث يتيح لهم التعرف على إذا ما كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، والتبليغ عن المنشآت المخالفة.