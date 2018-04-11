تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي في بريطانيا خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة اليوم الأربعاء تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي في بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال فبراير الماضي، على خلفية ضعف أداء قطاعي التعدين والصناعات التحويلية.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم زاد الناتج الصناعي لبريطانيا خلال فبراير الماضي بنسبة 0.1% شهريا مقابل نمو بمعدل 1.3% خلال يناير الماضي، كان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي خلال فبراير الماضي بنسبة 0.4%.

وتراجع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.2%، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.2%، وهذا أول تراجع للقطاع منذ مارس 2017، وتراجع ناتج قطاع التعدين بنسبة 2.7% وتراجع ناتج قطاع النفط والغاز بنسبة 3.2% خلال فبراير الماضي.

جاءت بيانات قطاع التصنيع خلال فبراير الماضي لتضيف دليلا على تراجع قوة دفع الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الحالي بحسب "روث جريجوري" المحلل الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية.

وبحسب التقديرات الشهرية لإجمالي الناتج المحلي، تراجع معدل نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 0.2% مقابل 0.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي بحسب ""كابيتال إيكونوميكس".

في الوقت نفسه أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم نمو الناتج الصناعي خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل نمو سنوي بمعدل 1.2% خلال يناير الماضي.

وارتفع معدل النمو السنوي لناتج قطاع الصناعات التحويلية خلال مارس الماضي إلى 2.5% مقابل 2.2% خلال يناير الماضي.

وأشار تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني إلى انكماش ناتج قطاع التشييد في بريطانيا خلال فبراير الماضي بنسبة 1.6% شهريا على خلفية تراجع الأعمال الجديدة في قطاع البنية التحتية بنسبة 9.4%.

وذكر التقرير أن قطاع التشييد سجل انكماشا بمعدل 3% مقارنة بشهر فبراير الماضي، وهو أكبر تراجع سنوي منذ مارس 2013.

وأظهر تقرير منفصل تراجع العجز التجاري لبريطانيا خلال فبراير الماضي إلى 10.2مليار جنيه إسترليني مقابل 12.2مليار جنيه إسترليني خلال يناير الماضي ليصل إلى أقل مستوى للعجز منذ 5 أشهر.