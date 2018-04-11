تراجع طفيف لأسعار المستهلك في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي.

وذكرت الوزارة أن المؤشر الذي يقيس معدل تضخم أسعار المستهلك تراجع خلال مارس الماضي بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه نسبة 0.2% شهريا خلال فبراير الماضي، كان المحللون يتوقعون استقرار مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 0.2% خلال مارس الماضي، وهو نفس معدل الارتفاع خلال الشهر السابق.

كانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت تقريرا منفصلا أمس ، أظهر ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاع شهري بنسبة 0.2% خلال فبراير الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1% فقط.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.3% خلال مارس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق، كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% فقط.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة خلال مارس الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 2.8% خلال فبراير الماضي، وارتفع المؤشر الأساسي سنويا بنسبة 2.7% خلال الشهر الماضي.