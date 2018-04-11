كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة توقغ اتفاقية تنظيم برامج دراسية مع كلية فرنسية

وقع عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك اتفاقية لتنظيم برامج دراسية لطلاب الكلية في مقر كلية إنسياد في ضاحية فونتون بلو الفرنسية، برعاية "مسك الخيرية"، وذلك بحضور معالي أمين عام مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" عضو مجلس أمناء الكلية بدر بن محمد العساكر. وعقب التوقيع قال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك في تصريح له : اهتمت الكلية بتوقيع الاتفاقية خلال زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا، إيمانا من مسك الخيرية بأهمية هذا البرنامج المتقدم، والحرص على نقل المعرفة وأفضل الممارسات لأبناء الوطن، بما يسهم في تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة، مبينًا أن هذه الاتفاقية تعزز الطموح للتعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد في فرنسا، بشكل خاص في مجالي ريادة الأعمال والتقنية، كما سيكون لها دور كبير في توسيع آفاق الدارسين بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وإثراء خبراتهم الأكاديمية والمعرفية، وغرس روح ريادة الأعمال بينهم. من جانبه أوضح البروفيسور بيتر زمسكي نائب عميد كلية إنسياد أن الكلية تسعى إلى الإسهام في تنظيم البرامج المتقدمة في مجالات ريادة الأعمال والقيادة التقنية لطلاب كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عبر هذا الاتفاق. وقال: نحن متحمسون لإطلاق هذه الشراكة الجديدة الهامة مع كلية الأمير محمد بن سلمان، ودعم جهوده، للعمل والإلهام في تشكيل الجيل مقبل من رجال الأعمال والقادة في قطاعات الأعمال والحكومة، في المملكة العربية السعودية، الأعمال " مشدداً على التزام معهد إنساد بالإسهام في أن تكون جهوده ضمن أنشطة التحول الكبير الذي تشهده المملكة اليوم. وتعد كلية الأمير محمد بن سلمان أول مؤسسة تعليمٍ عالٍ على مستوى المملكة تقدم برامج الماجستير في إدارة الأعمال التي تركز على ريادة الأعمال، وتأتي انطلاقة الكلية بالتعاون مع بابسون العالمية، كخطوة حيوية نحو إنشاء نظام بيئي ريادي في المملكة العربية السعودية يتواءم مع رؤية المملكة 2030 ، وتطلعات سمو ولي العهد، ومؤسسة مسك الخيرية لإيجاد فرص للتنمية الفكرية لكافة المواطنين، تجسيدًا لرؤية المملكة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال التي تتيح للشباب السعودي تحقيق طموحاتهم، وتكريس طاقاتهم الإبداعية لخدمة وطنهم.