"هيئة الاستثمار" تمنح 4 شركات فرنسية رخص لدخول السوق السعودي

منحت الهيئة العامة للاستثمار لـ 4 شركات فرنسية (انجي سيرفس ميدل الفرنسية وخدمات الدفاع البيئية وبحري بولوريه لوجتكس ومترو العاصمة) رخصا استثمارية لبدء مزاولة نشاطها في المملكة وذلك على هامش أعمال منتدى "الرؤساء التنفيذيين" السعودي الفرنسي بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لفرنسا.

وأوضح المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الرخص التي تم منحها للشركات الفرنسية تنوعت بين الخدمية والبيئة والتكنولوجيا والنقل ونوه إلى سعي السعودية لتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن سياستها الاستراتيجية إلى جذب استثمارات ذات قيمة عالية تسهم بارتقاء الاقتصاد الوطني.