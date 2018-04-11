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أخبار اقتصادية- محلية

أرامكو: جميع المنشآت في جازان تعمل بنحو آمن وطبيعي

(رويترز)

قالت أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إن منشآتها في جازان بجنوب غرب البلاد تعمل على نحو طبيعي وآمن بعد أن قالت مليشيات الحوثي الإرهابية إنهم شنوا ضربة بطائرة دون طيار على منشأة لشركة الطاقة السعودية.

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