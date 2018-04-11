أرامكو: جميع المنشآت في جازان تعمل بنحو آمن وطبيعي

قالت أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إن منشآتها في جازان بجنوب غرب البلاد تعمل على نحو طبيعي وآمن بعد أن قالت مليشيات الحوثي الإرهابية إنهم شنوا ضربة بطائرة دون طيار على منشأة لشركة الطاقة السعودية.