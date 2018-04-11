"الصندوق الزراعي" يطلق برامج تمويل بالشراكة مع البنوك التجارية

عقدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض اجتماعه الدوري واستضافت خلاله فايز الزهراني مدير إدارة تطوير المنتجات بصندوق التنمية الزراعية الذي استعرض أمام اللجنة برامج التمويل بالصندوق. مشيرا إلى أن إجمالي القروض المعتمدة لدى الصندوق منذ إنشاءه بلغت (48.2) مليار ريال وعدد القروض (457) ألف قرض كما بلغت الإعانات في حدود (13.5) مليار ريال. وبين الزهراني أن المنتجات والخدمات التمويلية الجديدة التي يقدمها الصندوق تشمل برنامج تمويل مربي الماشية برنامج تمويل العيادات البيطرية الأولية الثابتة والمتنقلة والصيدليات البيطرية وبرنامج معالجة قروض المشاريع المتعثرة.

وأشار الزهراني خلال العرض إلى بدء الصندوق برامج تمويل بالشراكة مع البنوك التجارية المحلية وتوقيع العقود من خلال تسهيلات ائتمانية واعتمادات مستنديه عن طريق البنوك التجارية مقابل ضمان من الصندوق لمبلغ التسهيلات والاعتمادات المستندية. موضحا أن البرامج المعتمدة لدى الصندوق بهذا الخصوص تشمل برنامج ضمان استيراد الحطب برنامج ضمان استيراد المستلزمات الزراعية وبرنامج ضمان استيراد الأعلاف الخضراء. وناقش أعضاء اللجنة بعد ذلك جدول أعمال الاجتماع وكان أبرز ما طرح في الاجتماع أهميه إقامة مهرجانات الزراعية في بعض محافظات منطقة الرياض لما لهذه المهرجانات من دور تنموي وسياحي للمحافظات وأهمية تعزيز سبل التواصل مع عدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.