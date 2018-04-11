وزير الصحة : علاج الجرب متوفر في جميع أنحاء المملكة .. والمريض يحتاج 12 ساعة للشفاء منه

أكد الدكتور توفيق الربيعة أن وزارة الصحة مهتمة بعلاج الجرب وأن العلاج متوفر في جميع أنحاء المملكة. وقال وزير الصحة عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أن "الجرب الذي يصيب الانسان مختلف تماما عن الذي يصيب الحيوان وليس له علاقة". وأضاف : العلاج بسيط ويشفى المريض غالبا في أقل من 12 ساعة وعند علاجه يشفى الانسان تماما ولا يبقى للمرض أي أثار. مطالبا كل من لديه استفسار أو شكوى ببالإتصال على الرقم (937).
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