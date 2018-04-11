الرئيس الصيني يتعهد بنبرة تصالحية مع واشنطن بالانفتاح الاقتصادي

اعتمد الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي يلوح "صديقه" دونالد ترمب بحرب تجارية ضد بكين، أمس، نبرة تصالحية واعدا بـ "مرحلة جديدة" من الانفتاح للاقتصاد الصيني، وبخفض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات.

وبحسب “الفرنسية”، فإن الرئيس الصيني لم يذكر في خطابه بشكل مباشر شبح النزاع التجاري مع واشنطن إلا أنه تطرق إلى سلسلة من الإجراءات يبدو أنها تشكل ردا مفصلا على انتقادات الرئيس الأمريكي.

وقال شي خلال منتدى "بواو" الاقتصادي في جزيرة هاينان الجنوبية الذي يوصف بأنه منتدى "دافوس الصيني"، "إن الصين ستدخل في مرحلة جديدة من الانفتاح" .

وأضاف أن بكين "لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري" في الوقت الذي يشكل فيه العجز التجاري الهائل بين الولايات المتحدة والصين "375 مليار دولار لمصلحة بكين في 2017" أحد أسباب غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الدولة الآسيوية العملاقة".

وفيما يهدد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية من الصين بقيمة 150 مليار دولار، تعهد شي بتخفيض "كبير" للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأجنبية و"منتجات أخرى".

ويخضع استيراد السيارات إلى الصين لرسوم باهظة تبلغ 25 في المائة ما يثير نزاعا مع واشنطن، وكان ترمب قد أثار هذا المثال للتنديد بالسياسة "الحمائية" التي يعتمدها النظام الصيني.

يشار إلى أن بكين وعدت في وقت سابق "بتخفيض تدريجي" لهذه الرسوم.

وبينما تحتفل الصين هذه السنة بالذكرى الـ 40 للإصلاحات الاقتصادية التي بدأها دينغ سياو بينج، أكد الرئيس الصيني أمس، أن بلاده ستفتح بشكل أوسع أبوابها.

ونقلت وكالة الصين الجديدة "شينخوا" عن الرئيس الصيني قوله "خلال العقود الأربعة الماضية، عانق الشعب الصيني العالم بأذرع مفتوحة وأسهم بنصيبه بنشاط".

وكرر شي وعوده بجعل القطاع المالي الصيني أكثر انفتاحا. وكانت بكين قد أكدت في تشرين الثاني (نوفمبر) أنها ستسمح للشركات الأجنبية بحيازة حصة أغلبية في مصارف وشركات مالية أخرى. وذكر شي أن هذه الإجراءات "سيتم تنفيذها".

كما وعد شي بتذليل القيود المفروضة على وجود رساميل أجنبية في الشركات الصينية العاملة في قطاع صناعة السيارات والصناعات البحرية والجوية.

وتفرض الصين على الشركات الأجنبية لصناعة السيارات إنشاء شركات مع جهات محلية تكون غالبية حصصها في يد الصينيين.

وعلى الرغم من أن الرئيس الصيني لم يحدد أي جدول زمني، إلا أن نبرته التصالحية أدت إلى ارتفاع البورصات الآسيوية والأوروبية.

ويقول كريستوفر بولدينج المختص الاقتصادي في جامعة بكين إن "الأسواق سعيدة، لكن هذا الخطاب لن يؤدي على الأرجح إلى تفاؤل مماثل في واشنطن، التي تطالب بأفعال وليس بوعود".

وتشتكي الولايات المتحدة باستمرار من وعود صينية لا تُنفذ.

وفي ملف الملكية الفكرية وعد شي أمس، "بمزيد من الحماية" عبر إعادة هيكلة الهيئة الوطنية المعنية بهذا الملف وتشديد العقوبات "الرادعة".

ويقول المختص في معهد "كابيتال إيكونوميكس" المالي جوليان إيفانز-بريتشارد "خطاب شي من شأنه إعطاء ترمب فرصة للتراجع عن تهديداته الجمركية وإعلان انتصاره".

ويضيف المختص "لكن في الواقع لا يقدم الخطاب أشياء جديدة لم نسمعها في السابق، ولا يقدم ما من شأنه تبديد الهواجس الأمريكية المتعلقة بسياسات بكين التجارية".

وقال شي في دفاع جديد عن العولمة «من يرفضون الإصلاحات والابتكار سينتهون في مزابل التاريخ».

ووجه شي انتقادات كثيرة لإدارة ترمب من دون أن يسميها متطرقا في خطابه إلى "سياسات لا تهتم إلا بمصلحة مجتمع واحد" و"عقلية الحرب الباردة".

وقدمت الصين شكوى ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية احتجاجاً على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم، وفق وثيقة نشرتها المنظمة أمس.

وجاء في الوثيقة أن بكين قدمت الشكوى في الخامس من نيسان (أبريل) الجاري، وطلبت فيها عملياً “بدء مشاورات مع حكومة الولايات المتحدة” فيما يخصّ “بعض التدابير التي تطول منتجات الفولاذ والألمنيوم”.