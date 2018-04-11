«أبل» تعلن تشغيل جميع منشآتها بالطاقة النظيفة

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية "أبل" تشغيل كل منشآتها على مستوى العالم بالطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، وذلك في إطار التزامها بالتصدي لظاهرة التغير المناخي وتوفير بيئة أكثر صحة.

وتشمل قائمة منشآت "أبل" التي تعمل بمصادر طاقة نظيفة المتاجر والمكاتب ومراكز البيانات وغيرها في 43 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والهند، وفقا لـ "الألمانية". كما أكدت الشركة في بيان أمس الأول، عن التزام تسعة شركاء تصنيع آخرين بتشغيل خطوط إنتاج منتجات "أبل" بمصادر الطاقة النظيفة ليصل إجمالي عدد الموردين الذين تعهدوا باستخدام مصادر الطاقة النظيفة في إنتاج منتجات ومستلزمات "أبل" إلى 23 شركة توريد.

وقال "تيم كوك" الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" إن الشركة ملتزمة "بترك العالم أفضل مما وجدناه، وبعد سنوات من العمل الجاد نفخر بوصولنا إلى هذه المرحلة المهمة سنواصل دفع حدود ما هو ممكن بالنسبة لخامات منتجاتنا ولطريقة إعادة تدويرها ومنشآتنا وعملنا مع موردينا لإيجاد مبتكرات جديدة مع التطلع إلى مصادر طاقة متجددة لأننا نعرف أن المستقبل يعتمد على هذا".

وتعمل "أبل" على تطوير وإنشاء مشاريع إقليمية جديدة للطاقة المتجددة لم يكن لها وجود، إذ تمثل تلك المشاريع مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة منها ألواح الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح، إلى جانب التقنيات الجديدة مثل خلايا وقود الغاز الحيوي (البيوجاز) والأنظمة الصغيرة لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وتقنيات تخزين الطاقة.



وتقول "أبل" إنها تمتلك حاليا 25 مشروعا للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم تصل طاقتها الإنتاجية إلى 626 ميجاوات منها محطات طاقة شمسية بقدرة 286 ميجاوات دخلت الخدمة عام 2017، كما يوجد لدى الشركة 15 مشروعا تحت الإنشاء، حيث ستصل قدراتها الإنتاجية بعد اكتمال هذه المشروعات إلى 4ر1 جيجاوات من الطاقة النظيفة في 11 دولة.