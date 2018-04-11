ارتفاع متوسط الإنفاق الشهري على تقنيات الإنترنت 23 % في 2017

ارتفع متوسط سعر الإنفاق الشهري على تقنيات الإنترنت في السعودية 23 في المائة خلال عام 2017، بحسب دراسة مسحية لسوق الاتصالات أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفقا للدراسة التي اطلعت "الاقتصادية" عليها ، فقد زاد الإنفاق الشهري على راوتر الجيلين الثالث والرابع 8 في المائة إلى 172 ريالا بعد أن كان يبلغ في 2016 نحو 158 ريالا شهريا، كما ارتفع سعر خطوط المشتركين الرقمية والألياف الضوئية في 2017 إلى نحو 229 شهرياً مقارنة بنحو 196 ريالا شهريا في 2016.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدّل الأفراد في 2017 الذين وصفوا خدمات أسعار شرائح البيانات بـ"مرتفعة الثمن" مقارنةً بعام 2016، تزامنا مع ارتفاعها 12.7 في المائة إلى 170 ريالا شهريا مقارنة بـ 145 ريالا في 2016.

وفيما يتعلق باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، فقد قفز 26 في المائة خلال عامين، لتشكل 76 في المائة من الخدمات المصرفية في 2017 بعد أن كانت تشكل 50 في المائة في 2015.

يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت ارتفع في السعودية إلى 26 مليون مستخدم في 2017 بانتشار 82 في المائة، كما ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض المتنقل (الإنترنت المتنقل) إلى نحو 30 مليون اشتراك بنمو 25 في المائة عن العام السابق.

ويقدّر حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 136 مليار ريال بنهاية 2017، فيما بلغت إيرادات خدمات الاتصالات 70 مليار ريال، وتصل مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي 6 في المائة، وتعادل 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.