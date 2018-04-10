"برنت" يقفز دولارين ويخترق 70 دولارا للبرميل .. و"الأمريكي" يتخطى 65 دولارا

قفزت عقود برنت أكثر من دولارين إلى 70.73 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء في حين تخطى الخام الأمريكي 65 دولارا لتواصل الأسواق المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل آمال بحل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين دون إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من ذلك تظل الأسعار ضمن النطاقات التي سجلتها في الآونة الأخيرة في الوقت الذي لا تزال فيه أسواق النفط تواجه وفرة في المعروض تفرض ضغوطا على المنتجين لكي يبقوا أسعارهم تنافسية بهدف عدم خسارة حصة سوقية.

تأتي المكاسب بعد ارتفاع بأكثر من 2 في المائة في أسعار النفط أمس الأول، في تعاف من انخفاض بلغ 2 في المائة يوم الجمعة الماضي.

من جهة أخرى، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن النفط الصخري الخفيف يعد المحرك لنمو إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث يمثل حاليا نحو 56 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي الأمريكي.

وتوقعت أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2050.

وقال تقرير حديث للوكالة إن إدارة معلومات الطاقة تتوقع أن أكثر من 80 في المائة من إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام من عام 2017 حتى عام 2050 سيحدث في مناطق ساحل الخليج الأمريكي والغرب الأوسط.

ورجح نمو معظم إنتاج النفط الخام الخفيف في ساحل الخليج حيث سيرتفع من 3.1 مليون برميل يوميا في عام 2017 إلى 5.3 مليون برميل يوميا في عام 2050.

ولفت التقرير إلى أن وتيرة ومعدلات الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام الأمريكي تعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط الخام ونوعية ومقدار الموارد القابلة للاسترداد تقنيًا.

وأشار التقرير إلى أنه في حالة زيادة الموارد النفطية وتسارع تطور التكنولوجيا فإن إنتاج النفط الضيق سيكون أعلى مما هو عليه في التقديرات الحالية، مبينا أن الخامات الخفيفة سوف تستمر في تشكيل حصة أكبر من إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة وقد تصل بعض التقديرات المتفائلة إلا أنه سوف يمثل هذا الإنتاج نحو 76 في المائة من إجمالي الإنتاج الأمريكي في عام 2050.

وأضاف التقرير أنه في حالة انخفاض الموارد والتكنولوجيا في مجال النفط والغاز – بشكل دون التوقعات الحالية - فإن النمو في إنتاج النفط الضيق لن يهبط – على أقل تقدير - دون مستوى 56 في المائة من إنتاج النفط الخام المحلي في عام 2050.

وتكثف "أوبك" وشركائها المستقلين جهودهم للسيطرة على فائض المعروض النفطي في الأسواق من خلال تحقيق امتثال أقوى لحصص خفض الإنتاج المتفق عليها ضمن الإعلان المشترك والذي يطبق بنجاح على مدار العام الجاري مع احتمال النظر في تمديده إلى فترات أطول وهو ما سوف يتبلور بشكل كامل عقب انتهاء لقاءات المنتجين في جدة في 20 أبريل الجاري وفي فيينا في يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد ايه اف " في كرواتيا، إن الفجوة بين العرض والطلب تشهد حالة انكماش مستمرة بالرغم من العوامل الجيوسياسية واضطرابات أسواق المال، مشيرا إلى أن ذلك يرجع بالأساس إلى جهود "أوبك" وشركائها من المنتجين المستقلين في الالتزام بتقييد الإنتاج وخفض المعروض النفطي.

وأشار إلى أن سياسة "أوبك" كان لها انعكاسات ايجابية على السوق لا يمكن إنكارها خاصة الانخفاض السريع في مستوى فائض المخزونات النفطية في الولايات المتحدة وهو ما أتاح لأسعار النفط الخام تحقيق التعافي السريع وتجاوز مرحلة الانخفاضات الحادة السابقة وذلك على الرغم من الزيادات المقابلة والسريع في الصادرات النفطية الأمريكية حيث انتعش الإنتاج الأمريكي كثيرا واستفاد من النمو المستمر في مستوى أسعار النفط الخام.

من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع وسط أسيا في شركة " ام ام ايه سي " الألمانية لخدمات الطاقة، أن بقاء أسعار النفط الخام ما بين 60 و65 دولارا للبرميل يعتبر سعرا جيدا ومغريا لكثير من المنتجين حتى بالنسبة إلى أصحاب تكلفة الإنتاج المرتفعة من منتجي أمريكا الشمالية.

وأوضح أن البنوك الأمريكية تقدم حاليا تمويلات ضخمة لقطاع النفط الصخري، مشيرا إلى أن هذه التمويلات تقلصت على نحو واسع بنحو 70 في المائة في فترة تهاوي الأسعار في عامي 2015 و2016 ولكنها تعود حاليا بقوة مما يغري على مزيد من الإنتاج والعمل بالطاقات القصوي وزيادة ضخ الصادرات النفطية الأمريكية إلى مختلف أسواق العالم.

من ناحيتها، قالت لـ"الاقتصادية"، جولياني جيجر المحللة في "أويل برايس "، إن الصراع الحالي بين الولايات المتحدة والصين لا يمكن أن يسمى حربا تجارية ولكنه من المؤكد يعتبر توترا تجاريا واقتصاديا متصاعدا، مبينة أن صناعة النفط الصخري الأمريكي والتي حققت انطلاقة واسعة في العام الماضي ليس مستبعدا تأثرها بالخلاف التجاري مع الصين.

وحذرت من التقليل من أهمية التأثيرات المحتملة على صناعة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الصين تسعى أيضا للمنافسة في مجال إنتاج النفط الصخري وتستقطب التقنيات المتطورة الخاصة به.

وذكرت أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على مكانة صادراتها النفطية والتي سجلت مؤخرا أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وشهدت أسعار الخام تداولات متقلبة في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من نزاع تجاري طويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم وعدم اليقين بشأن التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

وبعيدا عن النزاع التجاري، فإن أسواق النفط قلقة من احتمال تجديد عقوبات أمريكية على بعض كبار منتجي الخام.

وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 65.09 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 64.82 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول ارتفاع بعد انخفاض سابق، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي والذي سجلت فيه 66.09 دولار للبرميل.