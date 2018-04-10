وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط ستستعيد توازنها هذا العام

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي اليوم الثلاثاء إن سوق النفط العالمية ستستعيد توازنها في العام الحالي.

وقال المزروعي، الذي تتولى بلاده رئاسة أوبك حاليا، على هامش منتدى الطاقة العالمي في نيودلهي "لم نصل بعد إلى تلك المرحلة، لكن استعادة التوازن تجري بوتيرة أسرع. سنشهد استعادة التوازن هذا العام".