وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا

فتحت البورصة الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا، بعدما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض رسوم الاستيراد، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 397.78 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 24376.88 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.04 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 2649.2 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 110.70 نقطة أو 1.59 بالمئة إلى 7061.05 نقطة.